Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"На сегодняшний день следователи и прокуроры Харьковской области расследуют более 13,5 тыс. военных преступлений. В большинстве случаев, примерно 99 процентов, — это преступления по фактам нарушения законов и обычаев войны военнослужащими страны-агрессорки. Харьковщина сейчас после Донецкой области занимает второе место за такими показателями", - заявил руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.

По словам руководителя, правоохранители обнаружили 23 застенки, где россияне проводили пытки более 100 гражданских людей. В частности, он добавил, что в настоящее время установлено 1007 фактов принудительного вывоза мирных жителей. Кроме того, с Харьковщины на временно оккупированные территории или в Россию враг вывез 561 украинского ребенка.