На Харьковщине обнаружены 23 застенки, где оккупанты подвергали пыткам сотни человек, - прокуратура
Правоохранители Харьковщины расследуют более 13,5 тыс. военных преступлений России, в том числе обнаружено 23 застенки, где оккупанты подвергали пыткам сотни иностранных и украинских граждан
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"На сегодняшний день следователи и прокуроры Харьковской области расследуют более 13,5 тыс. военных преступлений. В большинстве случаев, примерно 99 процентов, — это преступления по фактам нарушения законов и обычаев войны военнослужащими страны-агрессорки. Харьковщина сейчас после Донецкой области занимает второе место за такими показателями", - заявил руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.
По словам руководителя, правоохранители обнаружили 23 застенки, где россияне проводили пытки более 100 гражданских людей. В частности, он добавил, что в настоящее время установлено 1007 фактов принудительного вывоза мирных жителей. Кроме того, с Харьковщины на временно оккупированные территории или в Россию враг вывез 561 украинского ребенка.
- Напомним, ранее Центр национального сопротивления информировал, что российские войска принудительно или обманом вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в не менее 55 регионов РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное