На Харьковщине нашли убитой 6-летнюю девочку, по подозрению в преступлении задержали 13-летнего парня
В пгт Старый Салтов в заброшенном доме ночью нашли тело девочки с признаками насильственной смерти
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Там заявили, что оперативно нашли личность злоумышленника - это 13-летний парень.
Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей.
Об исчезновении ребенка в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.
Возбуждено дело об умышленном убийстве. Парню грозит от 10 лет до пожизненного заключения.
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