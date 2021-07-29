На Харьковщине нашли убитой 6-летнюю девочку, по подозрению в преступлении задержали 13-летнего парня

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Там заявили, что оперативно нашли личность злоумышленника - это 13-летний парень.

Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей.

Об исчезновении ребенка в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.

Возбуждено дело об умышленном убийстве. Парню грозит от 10 лет до пожизненного заключения.