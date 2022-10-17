На Харьковщине нашли тела трех человек, двое из них погибли в результате вражеских обстрелов в марте
Прокуроры продолжают фиксировать последствия оккупации Харьковской области, в том числе обнаружены три трупа мирных жителей, погибших в результате военных преступлений РФ
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"В селе Черкасские Тишки в понедельник прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками отделения полиции №1 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области и судебно-медицинским экспертом ХОБСМЕ обнаружили троих погибших, ставших жертвами "русского мира", - говорится в сообщении.
Сообщается, что установлены жертвы: 84-летний мужчина и его 81-летняя жена погибли 19 марта в результате обстрела. Их похоронили соседи на территории домовладения.
Кроме того, правоохранители обнаружили остатки трупа без головы на проезжей части села. В настоящее время устанавливаются данные личности и обстоятельства смерти.
"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что в Донецкой области 29 сентября россияне убили 8 гражданских, ранили 17. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе нельзя установить.
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