На Харьковщине нашли тайник с российскими артиллерийскими снарядами

Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Сообщается, что все содержимое тайника вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

"Вот так выглядит российский "лендлиз"! Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию", - заверил Задоренко.

Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.

17 января российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль всей линии столкновения. Повреждена больница, получил ранение фельдшер.

20 января в Купянском районе Харьковской области армия РФ обстреляла ракетами С-300 школу-интернат.

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