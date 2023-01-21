На Харьковщине нашли тайник с российскими артиллерийскими снарядами
В Токаривке Харьковской области нашли тайник с более сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм, которые после себя бросили оккупанты
Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Сообщается, что все содержимое тайника вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны.
"Вот так выглядит российский "лендлиз"! Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию", - заверил Задоренко.
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