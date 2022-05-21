Об этом информирует на странице в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В Харьковской области нашли шесть трупов в одежде военных РФ, среди них обнаружили подполковника Герасимова В.С.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось раскопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами", – пишет Сергей Болвинов.

Начальник Следственного управления добавил, что оккупанты не заинтересованы в том, чтобы забирать тела своих собратьев.

ФСБ просит у правительства РФ больше денег на погребение российских военных.

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