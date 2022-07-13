Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов в Фейсбуке.

"Снаряд не сдетонировал, развалился на части. Следователи нашли носовую и хвостовую части ракеты как вещественное доказательство военных преступлений. Продолжаются все необходимые следственные действия", - написал он.

Часть невзрывавшейся ракеты изъята и передана в пиротехнический отдел ГСЧС, добавил он. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 12 июля в Харьковской области 12 июля россияне убили гражданского, ранили еще пятерых.

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