На Харьковщине нашли части российской ракеты С-300, ее используют в качестве доказательства военных преступлений РФ - полиция
Национальная полиция нашла части российской ракеты ЗРК С-300, которую украинская система противоракетной обороны сбила в ночь на 13 июля над Харьковщиной
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов в Фейсбуке.
"Снаряд не сдетонировал, развалился на части. Следователи нашли носовую и хвостовую части ракеты как вещественное доказательство военных преступлений. Продолжаются все необходимые следственные действия", - написал он.
Часть невзрывавшейся ракеты изъята и передана в пиротехнический отдел ГСЧС, добавил он. Обошлось без пострадавших.
- Напомним, 12 июля в Харьковской области 12 июля россияне убили гражданского, ранили еще пятерых.
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