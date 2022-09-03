Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Харьковской области населенные пункты Дементиевка, Цуповка Дергачевского района периодически переходят по половине села то под контроль российской армии, то под контроль ВСУ. Там постоянное движение", - пояснил Скорик.

По его словам, линия фронта в Харьковской области постоянно двигается.

"Продолжаются боевые действия, особенно на Севере Харьковщины. Села Казачья Лопань и Липцы оккупированы. Оккупанты пытаются не дать украинским защитникам выйти к границе, они там укрепляются и пытаются противостоять нашим военным", - отметил Скорик.

Командир взвода ТрО ВСУ Вадим Васильчук рассказал, что ВСУ отбивают утренние, вечерние, дневные и ночные вражеские атаки на Харьковщине

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб

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