На Харьковщине начался отопительный сезон, но россияне атакуют критическую инфраструктуру области
На 21 октября в Харьковской области работают 38 котельных, которые обеспечивают теплом отдельные громады, больницы и жилые дома. Однако люди должны быть готовы к блэкаутам, потому что россияне бьют по критической инфраструктуре Харьковщины
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Он отметил, что в Харьковской области частично начался отопительный сезон. Уже начали работать 38 котельных в отдельных громадах, отапливаются 24 заведения здравоохранения и 120 многоквартирных жилых домов.
Синегубов добавил, что для обеспечения теплом всех остальных потребителей есть все условия, но отопление начнется, когда среднесуточная температура в области будет ниже +8°C.
В то же время он подчеркнул, что россияне пытаются наносить удары по критической инфраструктуре Харьковщины, но власти делают все, чтобы избежать блэкаутов. Однако потребители должны быть готовы к возможным перебоям электроснабжения и знать адреса ближайших Пунктов Несокрушимости, которых в области развернуто 916, также в готовности более 10 мобильных Пунктов Несокрушимости.
"Сделано все возможное, чтобы наша медицинская система работала автономно. Для нужд учреждений здравоохранения приобретено 789 мощных генераторов, создан резервный запас топлива. Все заведения критической инфраструктуры и Центры первичной медпомощи обеспечены генераторами на 100%", - подчеркнул глава ОГА.
- По состоянию на 20 октября ключевой проблемой всего энергетического комплекса являются долги на энергорынке, которые очень осложняют подготовку к зиме.
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