Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харьковской области остается высокой минная опасность. Сегодня около 14:20 в Изюмском районе между селами Вербовка и Волчий Яр в поле подорвался трактор. Двое гражданских людей получили ранения", - написал он.

Позже чиновник уточнил, что мужчин спасти не удалось.

"По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, двое мужчин, 39 и 47 лет, которые подорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли", - сообщил Синегубов.

Он подчеркнул, что в работах по разминированию Харьковщины задействовано более 250 человек и более 100 единиц спецтехники.

"В настоящее время в области обнаружено и обезврежено почти 66 тыс. взрывоопасных предметов", - отметил он.