На Харьковщине на российской мине подорвался трактор: погибли двое гражданских
2 мая в Харьковской области на вражеской мине подорвался трактор. Двое гражданских мужчин в результате взрыва получили несовместимые с жизнью травмы
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Харьковской области остается высокой минная опасность. Сегодня около 14:20 в Изюмском районе между селами Вербовка и Волчий Яр в поле подорвался трактор. Двое гражданских людей получили ранения", - написал он.
Позже чиновник уточнил, что мужчин спасти не удалось.
"По обновленной информации Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи, двое мужчин, 39 и 47 лет, которые подорвались сегодня в Изюмском районе, от полученных травм погибли", - сообщил Синегубов.
Он подчеркнул, что в работах по разминированию Харьковщины задействовано более 250 человек и более 100 единиц спецтехники.
"В настоящее время в области обнаружено и обезврежено почти 66 тыс. взрывоопасных предметов", - отметил он.
- В конце марта в Херсонской области на вражеской мине подорвались энергетики.
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