На Харьковщине на мине подорвался сотрудник облэнерго: мужчину госпитализировали
В Харьковской области, на территории Балаклейской ромады, подорвался на так называемом мини-лепестке сотрудник облэнерго, его госпитализировали
Об этом сообщил в telegram начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Марсель").
"В Балаклейском районе на мине подорвался работник "Харьковоблэнерго" 1977 года рождения. Мужчина пострадал в результате того, что наступил на так называемый "лепесток". Его с минно-взрывной травмой и многоосколочными переломами пальцев правой стопы госпитализировали в больницу", - сообщил он.
Кроме того, Мельник также призвал жителей Харьковщины быть максимально внимательными.
"Передвигайтесь исключительно проверенными дорогами и будьте очень осторожны, двигаясь по обочине и тропам. Особенно сейчас, когда мины могут быть прикрыты снегом. Мы имеем дело с очень коварным врагом. Не забывайте об этом", - написал начальник гарнизона.
- 15 января возле Большой Александровки, Херсонской области, двое мужчин подорвались на мине захватчиков, оба погибли на месте.
- 12 февраля сообщалось, что в Херсонской области автомобиль с мирными людьми подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 41.78Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное