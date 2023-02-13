Об этом сообщил в telegram начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник ("Марсель").

"В Балаклейском районе на мине подорвался работник "Харьковоблэнерго" 1977 года рождения. Мужчина пострадал в результате того, что наступил на так называемый "лепесток". Его с минно-взрывной травмой и многоосколочными переломами пальцев правой стопы госпитализировали в больницу", - сообщил он.

Кроме того, Мельник также призвал жителей Харьковщины быть максимально внимательными.

"Передвигайтесь исключительно проверенными дорогами и будьте очень осторожны, двигаясь по обочине и тропам. Особенно сейчас, когда мины могут быть прикрыты снегом. Мы имеем дело с очень коварным врагом. Не забывайте об этом", - написал начальник гарнизона.