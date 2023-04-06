Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы на собственном подворье в селе Василенково Купянского района. В настоящее время он госпитализирован с взрывными травмами.

Второй пострадавшей стала 56-летняя женщина, которая подрвалась и получила ранения в Изюме на территории частного домохозяйства.