На Харьковщине на частных дворах подорвались двое гражданских
В четверг, 6 апреля, двое гражданских – мужчина и женщина – подорвались в собственных домохозяйствах. Пострадавшие получили ранения, однако остались в живых
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
57-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы на собственном подворье в селе Василенково Купянского района. В настоящее время он госпитализирован с взрывными травмами.
Второй пострадавшей стала 56-летняя женщина, которая подрвалась и получила ранения в Изюме на территории частного домохозяйства.
- В Белой Церкви Киевской области в воскресенье, 2 апреля, возле жилого дома произошел взрыв.
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