На Харьковщине мэр, призвавший не сопротивляться оккупантам, вернулся к работе

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд установил, что 27 февраля Брюханов, выступая перед 70 местными жителями, заявил, что сопротивляться российским оккупантам не нужно, а также отказался формировать силы сопротивления и выдавать огнестрельное оружие жителям для его осуществления.

Он признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Брюханова приговорили к 5 годам тюрьмы, но освободили от наказания с условным сроком в 2 года. Реального срока избежать не удалось бы, если бы прокуратура не переквалифицировала дело из статьи "государственная измена" на статью о посягательстве на территориальную целостность.

Напомним, 23 июня правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову.

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