На Харьковщине мэр, призвавший не сопротивляться оккупантам, вернулся к работе
Городской глава Южного Харьковской области Александр Брюханов вернулся к исполнению своих обязанностей. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, но приговорили к условному сроку
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.Суд установил, что 27 февраля Брюханов, выступая перед 70 местными жителями, заявил, что сопротивляться российским оккупантам не нужно, а также отказался формировать силы сопротивления и выдавать огнестрельное оружие жителям для его осуществления.
Он признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Брюханова приговорили к 5 годам тюрьмы, но освободили от наказания с условным сроком в 2 года. Реального срока избежать не удалось бы, если бы прокуратура не переквалифицировала дело из статьи "государственная измена" на статью о посягательстве на территориальную целостность.
- Напомним, 23 июня правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное