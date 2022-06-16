На Харьковщине линию фронта отдалили, но ракетные удары не прекратились, - командир отряда ССО "Азов-Харьков" Сидоренко
Командир отряда ССО "Азов-Харьков" Анатолий Сидоренко рассказал, что в Харьковской области враг обороняется и использует средства дальнего поражения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Харьков и область продолжают обстреливать. Война будет продолжаться. Ситуация на линии фронта спокойнее не становится. Враг обороняется и использует артиллерию и средства дальнего поражения", - подчеркнул Сидоренко.
Также командир отряда ССО "Азов-Харьков" добавил, что враг обстреливает гражданских и военных.
"Когда мы на Харьковском направлении пошли в контрнаступление, то врага отогнали и отдалили линию фронта. Вражеское РСЗО (реактивная система залпового огня, - ред.) уже не везде достает. Но россияне запускают ракеты из любого города РФ. ПВО у нас не работает так хорошо, как в Израиле. Удары приходят по городу, по гражданским объектам, по военным", - подчеркнул Сидоренко.
- На Харьковщине 15 июня оккупанты ранили 6 человек, повредили дома, автомобили и хозяйственные постройки
- В Харьковской области ВСУ наносят контрудары и освобождают некоторые населенные пункты в окрестностях Изюма
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное