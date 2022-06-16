Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Харьков и область продолжают обстреливать. Война будет продолжаться. Ситуация на линии фронта спокойнее не становится. Враг обороняется и использует артиллерию и средства дальнего поражения", - подчеркнул Сидоренко.

Также командир отряда ССО "Азов-Харьков" добавил, что враг обстреливает гражданских и военных.

"Когда мы на Харьковском направлении пошли в контрнаступление, то врага отогнали и отдалили линию фронта. Вражеское РСЗО (реактивная система залпового огня, - ред.) уже не везде достает. Но россияне запускают ракеты из любого города РФ. ПВО у нас не работает так хорошо, как в Израиле. Удары приходят по городу, по гражданским объектам, по военным", - подчеркнул Сидоренко.

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