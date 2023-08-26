На Харьковщине из-за обстрелов россиян обесточены 10 тысяч потребителей

Об этом сообщает Минэнерго.

"Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 кВ, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках абонентов.

Кроме этого, из-за вражеских атак без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской областях.

В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.