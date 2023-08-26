На Харьковщине из-за обстрелов россиян обесточены 10 тысяч потребителей
В результате вражеских обстрелов без света остаются почти 10 тысяч потребителей в 34 населенных пунктах Харьковской области
Об этом сообщает Минэнерго.
"Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 кВ, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках абонентов.
Кроме этого, из-за вражеских атак без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской областях.
В Минэнерго отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
- По оценке британской разведки, удары РФ по энергетической инфраструктуре, вероятно, продолжатся , однако Украине хватит запасов топлива в течение зимнего периода.
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