На Харьковщине из-за новых обстрелов погибли 3 человека, 7 ранены, - глава ОВА
В результате последнего обстрела по Харьковщине три человека погибли, а семь человек ранены
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности - не покидать укрытий!", - говорится в сообщении.
- Напомним, вчера, 25 апреля, РФ дважды обстреляла Харьковщину, погибли 3 человека, ранены, - Синегубов
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