На Харьковщине из-за новых обстрелов погибли 3 человека, 7 ранены, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть крайне осторожными, по возможности - не покидать укрытий!", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 25 апреля, РФ дважды обстреляла Харьковщину, погибли 3 человека, ранены, - Синегубов

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