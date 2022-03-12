На Харьковщине из ПЗРК Stinger уничтожили российский самолет, он упал в РФ, - председатель ОВА Синегубов

Об этом написал глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.



"В Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", - отметил он.

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