На Харьковщине испортили более 9 тыс. COVID-вакцин от Pfizer, - ОГА

Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ОГА в Facebook.

Там сообщили, что 30 июня ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21,6 тыс. Доз вакцины Comirnaty / Pfizer.

На складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП" Укрмедпостач "и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП", - говорится в сообщении.

