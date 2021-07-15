На Харьковщине испортили более 9 тыс. COVID-вакцин от Pfizer, - ОГА
В Харьковской области при получении вакцин от Pfizer было зарегистрировано нарушение цепи транспортировки вакцины, в результате которого испортилось 9360 доз
Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ОГА в Facebook.
Там сообщили, что 30 июня ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21,6 тыс. Доз вакцины Comirnaty / Pfizer.
На складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи в двух контейнерах (9360 доз).
"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП" Укрмедпостач "и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП", - говорится в сообщении.
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