Накопление войск россиян у границы с Сумщиной не соответствует действительности

Мы действительно опровергаем информацию о том, что россияне накопили около 10 тыс. войск вблизи границ напротив города Сумы. Эта информация не подтверждается – ОВА имела разговор с военным командованием, где они это обсудили и оказалось, что эти данные не соответствуют действительности. Видимо тот старший лейтенант, который дал комментарий The Times, сейчас делает выводы, что не нужно было выступать генералом и планировать действия за армию РФ. Мы должны сдержанно относиться к любым публикациям даже в уважаемых и известных изданиях.

Участок Купянск - Креминная - Сватово чрезвычайно важен для РФ: идут наступательные действия

Север Луганщины и часть Харьковщины - это участок, который будет наиболее опасным в ближайшее время. Мы сейчас на том этапе, когда враг проводит наступательную операцию. Мы на первом этапе этой операции, когда по всей линии фронта враг совершает наступательные действия, оценивая эффективность нашей обороны. Там, где он почувствует слабинку, противник на втором этапе будет бросать резервы и развивать действия.

На территории Украины 320 тыс. российских войск – вдвое больше, чем в момент вторжения. Здесь есть штатные подразделения и те, кто прошел подготовку после мобилизации. У нас есть весь спектр российских военных.

В Луганской и Харьковской областях враг перебрасывает подразделения из Валуек, чтобы насытить фронт. Сейчас здесь происходят боевые действия в зоне Купянск – Синьковка – Граниковка – Дворичная. Россияне здесь пытаются давить, чтобы уменьшить зону обороны ВСУ вблизи реки Оскол. Над Купянском происходит важная динамика, враг теоретически планирует от Купянска до Изюма, чтобы уменьшить присутствие наших войск на левом берегу реки Оскол.

Возле Креминной происходит продвижение в сторону Дибровы. В населённых пунктах Торское и Невское идут активные бои. Была информация, что враг продвинулся от Дибровы на 1 км к западу, но в этой зоне он вышел на открытый участок территории, где за счет артиллерии понес значительные потери. Враг будет подтягивать силы - участок Купянск - Креминная - Сватово чрезвычайно важен для противника. Второй этап наступления – в этой зоне будет увеличено количество сил и атак. Эта зона – Креминная. Там ведутся боевые действия с пехотой, важно иметь минометы, гранатометы, снайперов.

Бахмут: ситуация к северу и югу от города

Бахмут держит оборону. Изменения, которые можно назвать прогрессом врага, не заметны. К северу от Бахмута есть самая большая динамика с точки зрения ограниченных продвижений противника. Генштаб говорит, что в Красной Горе наша артиллерия уничтожает врага, и он не смог закрепиться. Сейчас россияне пытаются протискиваться в зоне Прасковьевки, но и там особого продвижения нет. Хотя там враг пытается держать под огневым контролем трассу. Но россияне пытаются расширить линию фронта и происходят столкновения в районе Раздолевки, Федоровки, Спорного. Там враг пытается найти какие-то пробелы в нашей обороне. Интересная динамика – враг пытался захватить Украину, потом дошли до битвы за Донбасс, потом Донбасс сузился до Бахмута и сейчас идут бои за захват Васюковки. Мы видим, как уменьшаются амбиции русской армии.

Ситуация к югу от Бахмута абсолютно иная, чем на севере. В зону Бахмута были переведены резервы – танки, артиллерия крупного калибра, дальнобойная артиллерия. На юге ситуация интересная - враг отброшен вблизи Ивановского. Сейчас у противника нет сил и средств, чтобы продвигаться к трассе Константиновка – Бахмут. Она не используется, но позволяет нам проводить контрнаступательные действия на этом участке. Господствующие высоты в районе Часового Яра уже сегодня позволяют эффективно использовать артиллерию, чтобы перемалывать противника.

Еще одно наступление на Угледар завершится для РФ крахом

Наступление россиян в зоне Угледара будет продолжаться. За последнюю неделю враг подтянул несколько бригад на усиление. Сейчас РФ там использует артиллерию, танки, штурмы пехоты, чтобы пытаться пробить нашу оборону. Движение россиян связано с обеспечением безопасности транспортного пути от Волновахи, чтобы мы не могли поражать пункт обеспечения. С другой стороны, движение от Угледара на север должно быть связано с активностью войск РФ уже с севера (попытки зайти в тыл ВСУ в районе Бахмута, Донецкое направление). Эти подразделения действуют линейно и прогнозируемо. Обороняющиеся бригады довольно легко уничтожают живую силу противника. Третье наступление на Угледар, думаю, завершится значительными потерями и крахом россиян.

Возможности ВСУ бить по Крыму

Расстояние в 120 км до Крыма мы можем покрывать остатками ракет "Точка". Запасы есть, они иногда используются. Наибольшая дальность – мы можем использовать ударные БПЛА украинского производства. Расстояние от 300 до 1000 км находится в пределах возможности ВСУ. Если мы дождемся зарубежных ракет – эффективность станет выше.

Окно возможностей для Запада и Украины по наступлению

Окно возможностей мы должны привязывать не только к Мюнхенской конференции, но и к "Раймштайну-9", где неоднократно говорили о том, что Украина должна весной начать контрнаступление. Усилия всех стран направлены на то, чтобы у нас был бронированный кулак для контрнаступления. Есть определенные вызовы – мы сейчас стараемся сдерживать действия противника по всей линии фронта и используем резервы. Я надеюсь, что у нас есть четкое понимание, что часть резервов для сдерживания, а часть для формирования бригад, которые обеспечат контрнаступление с полученной техникой. Это окно возможностей есть и у Украины, и у Запада - они должны максимально быстро поставить технику. Сейчас есть единодушие в том, что чем быстрее это будет сделано, тем быстрее мы добьемся победы на поле боя.