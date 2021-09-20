На Харьковщине горела школа

Об этом сообщает управление ДСНС в Харьковской области.

Полсотни спасателей и 12 пожарных машин пытались потушить пожар. Вечером 19 сентября пожар был локализован. Учеников школы, вероятно, временно переведут на дистанционное обучение.

"Пожар произошел в чугуевской школе № 2 в Харьковской области. 19 сентября в 19:28 в местном отделении ДСНС получили сообщение о возгорании в спортзале школы на улице Гвардейской, 43", - говорится в сообщении.

Пожар начался на крыше, вспыхнуло деревянное перекрытие, сообщает Суспильне . В школе на момент возгорания был только сторож, он не пострадал.