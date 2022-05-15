Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграме.

14 мая в 15 населенных пунктах Харьковщины ремонтировали поврежденные оккупантами газовые сети. В частности, работа продолжалась в Харьковском районе.

"Восстановительные работы провели в городе Люботин и пгт Покотиловка. Эти населенные пункты остались без газа после разрушения вражеским снарядом газопровода высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе", - отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Специалисты Люботинского, Мерефянского и Змиевского участков Харьковгаза в течение двух дней чинили разрушенную сеть и 14 мая начали подключать к ней населенные пункты Харьковского района. Также газ появился в Золочевской и Солоницевской громадах.

"В течение субботы специалисты АО "Харьковгаз" возобновили газоснабжение для 14,5 тыс. семей Харьковской области. Сегодня, 15 мая, газовики продолжат пуск газа в дома", - говорится в сообщении.

В Харькове также ежедневно восстанавливают газоснабжение. За неделю Харьковгаз пустил газ для 2 тыс. семей. Больше всего восстановительных работ проводят в Шевченковском и Индустриальном районах города.

11 мая в трех селах Харьковщины возобновили газоснабжение .

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