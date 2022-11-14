На Харьковщине эксгумировали тела еще четырех гражданских: замученного россиянами мужчины и погибших от обстрелов
На Харьковщине эксгумировали тела еще четырех гражданских – один из них был замучен русскими солдатами
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
Стало известно, что 14 ноября в пгт Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия его замучили российские солдаты во время оккупации.
"На спине погибшего обнаружены две колото-резаные раны. Также в населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в г. Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов, их тела эксгумированы. В настоящее время четыре трупа направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.
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