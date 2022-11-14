Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Стало известно, что 14 ноября в пгт Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия его замучили российские солдаты во время оккупации.

"На спине погибшего обнаружены две колото-резаные раны. Также в населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в г. Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов, их тела эксгумированы. В настоящее время четыре трупа направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

11 ноября в Харькове на взрывном предмете взорвались два подростка.

14 ноября стало известно, что на освобожденной территории Харьковской области трое мирных жителей взорвались на российских минах, их госпитализировали. Жителей призывают обходить обочины и лесополосы.

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