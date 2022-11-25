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На Харьковщине эксгумировали еще два тела мужчин, которых убили россияне

25 ноября, 2022 пятница
05:48
Криминал

В Купянском районе Харьковщины правоохранители эксгумировали тела двух мужчин, которых российские войска расстреляли во время оккупации местности

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Тела нашли у лесополосы в Подалах – селе Купянского района – 24 ноября. Это мужчины 28 и 39 лет. По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда деревня еще находилась под оккупацией, их расстреляли военные РФ.

Местные сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после этого было слышно автоматную очередь.

На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы. Эксгумированные тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса), начато досудебное расследование.

  • 14 ноября в Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских – один из них был замучен российскими солдатами. Тела нашли в пгт Купянск-Узловой и городе Купянск.

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Россия
война с Россией
Харковщина
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