Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.

При разминировании в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое.



В свою очередь в Балаклейской общине 61-летний мужчина взорвался на взрывном предмете, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние также тяжелое.

Минная опасность в области остается высокой, поэтому граждан призывают быть осмотрительными: не ходить по лесополосам, полям, кустарникам.

"Враг миновал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", - говорит Синегубов.

В течение 7 ноября оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района.

Около 13 часов в Дворичанской общине в результате обстрела горела крыша частного жилого дома. Пострадавших нет.

В Волчанской общине Чугуевского района в результате обстрелов россиян повреждены стены, окна и заборы частных домовладений.

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