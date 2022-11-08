На Харьковщине два человека взорвались на минах врага
За минувшие сутки, 7 ноября, в Харьковской области подорвались на взрывоопасных предметах сапер и местный житель, они в тяжелом состоянии
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме.
При разминировании в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое.
В свою очередь в Балаклейской общине 61-летний мужчина взорвался на взрывном предмете, госпитализирован в медицинское учреждение, состояние также тяжелое.
Минная опасность в области остается высокой, поэтому граждан призывают быть осмотрительными: не ходить по лесополосам, полям, кустарникам.
"Враг миновал и частные дома, объекты социальной инфраструктуры. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается", - говорит Синегубов.
В течение 7 ноября оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского района.
Около 13 часов в Дворичанской общине в результате обстрела горела крыша частного жилого дома. Пострадавших нет.
В Волчанской общине Чугуевского района в результате обстрелов россиян повреждены стены, окна и заборы частных домовладений.
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