На Харьковщине два человека подорвались на мине, еще трое ранены в результате вражеских обстрелов
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что за сутки в Харьковской области госпитализировали пятерых человек
Об этом он написал в телеграме .
За прошедшие сутки россияне обстреливали Харьковский, Купянский и Изюмский районы области. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения. Еще двое подорвались на мине в Харьковском районе.
"Минная опасность на освобожденных от врага территориях остается очень высокой, несмотря на то, что пиротехники ГСЧС делают все возможное, чтобы очистить нашу землю от взрывоопасных предметов", - отмечает Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки обезврежено 1110 боеприпасов и взрывчаток. Кроме того, обнаружено много противопехотных мин-"лепестков".
Также 20 сентября около 01:30 враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. Пострадавших нет.
- В освобожденном Изюме в отделении полиции была обнаружена тюрьма и комната пыток.
- На освобожденной Харьковщине уже зафиксировали 292 военных преступления россиян, большинство из которых касаются нарушения законов и обычаев войны.
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