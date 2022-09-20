На Харьковщине два человека подорвались на мине, еще трое ранены в результате вражеских обстрелов

Об этом он написал в телеграме .

За прошедшие сутки россияне обстреливали Харьковский, Купянский и Изюмский районы области. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения. Еще двое подорвались на мине в Харьковском районе.

"Минная опасность на освобожденных от врага территориях остается очень высокой, несмотря на то, что пиротехники ГСЧС делают все возможное, чтобы очистить нашу землю от взрывоопасных предметов", - отмечает Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки обезврежено 1110 боеприпасов и взрывчаток. Кроме того, обнаружено много противопехотных мин-"лепестков".

Также 20 сентября около 01:30 враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. Пострадавших нет.

В освобожденном Изюме в отделении полиции была обнаружена тюрьма и комната пыток.

На освобожденной Харьковщине уже зафиксировали 292 военных преступления россиян, большинство из которых касаются нарушения законов и обычаев войны.