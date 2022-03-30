На Харьковщине автомобили с мирными жителями взорвались на минах: два человека погибли, пятеро - ранены
В Чугуевском районе Харьковской области в результате наезда автомобилей на мину погибли 2 мужчин
Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Инцидент произошел из-за наезда автомобилей, в которых передвигались семьи, на мины или необезвреженные боеприпасы.
"Вчера, 29 марта, в Чугуевском районе погибли двое мужчин, и получили ранения еще пять человек, включая шестимесячного ребенка. Произошло это из-за наезда автомобилей, в которых передвигались семьи, на мины или необезвреженные боеприпасы", - говорится в заявлении Болвиновой.
В полиции призвали украинцев не передвигаться по перекрытым направлениям или на которых недавно закончились боевые действия.
"Ни в коем случае не передвигайтесь в перекрытых направлениях или на которых только что закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни обходными путями! Пока наши саперы не провели разминирование, это крайне опасно! Украина делает все для того, чтобы вы скорее вернулись в свои дома под мирным свободным небом. Не подвергайте опасности себя и своих детей", - написал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
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