Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик", - написал он.

По словам чиновницы, пострадавшие дети госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь.

Синегубов еще раз призвал не посещать леса, поля и другие места, где могут находиться враждебные мины.