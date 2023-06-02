На Харьковщине автомобиль подорвался на взрывном устройстве: погибла женщина, ранены трое детей
В Харьковской области 2 июня автомобиль подорвался на взрывном устройстве, в результате чего 37-летняя женщина погибла на месте. Также получили ранения трое детей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 12:00 вблизи сел Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик", - написал он.
По словам чиновницы, пострадавшие дети госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь.
Синегубов еще раз призвал не посещать леса, поля и другие места, где могут находиться враждебные мины.
- 11 мая стало известно о гибели мужчины, взорвавшегося на вражеской мине в Херсонской области.
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