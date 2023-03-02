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На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли четверо гражданских

2 мартa, 2023 четверг
13:43
война с Россией

В Харьковской области автомобиль с гражданскими людьми наехал на противотанковую мину, в результате чего погибли четверо мужчин. Самому младшему был 21 год

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На Харьковщине остается очень высокой минная опасность. На территории Изюмского лесного хозяйства возле с. Спеваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, которые ехали с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин 21, 39, 43 и 54 лет погибли на месте", - написал он.

Синегубов отметил важность держаться подальше от лесов и лесополос на деоккупированных территориях, где могут быть мины.

  • Ранее на деоккупированной Херсонщине мужчина наступил на мину , когда рубил дрова в лесополосе. Ему оторвало часть ноги.
Новости
Украина
Харковщина
Олег Синегубов
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