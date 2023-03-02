На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли четверо гражданских

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На Харьковщине остается очень высокой минная опасность. На территории Изюмского лесного хозяйства возле с. Спеваковка работник этого хозяйства и еще 3 мужчин, которые ехали с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо мужчин 21, 39, 43 и 54 лет погибли на месте", - написал он.

Синегубов отметил важность держаться подальше от лесов и лесополос на деоккупированных территориях, где могут быть мины.