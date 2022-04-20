На Харьковщине армия РФ терпит большие потери личного состава, в окрестностях Изюма идут ожесточенные бои, - депутат Изюмского горсовета
Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал, что армия Российской Федерации терпит большие потери личного состава на Харьковщине, в окрестностях Изюма идут ожесточенные бои
Политик рассказал об этом в эфире Еспрессо.TV.
"В окрестностях Изюма в направлении Барвенкового идут ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются продвигать вглубь украинской территории. Они действуют ротными группами, пытаются найти слабые места в обороне ВСУ, а затем бить по ним своими силами", - отметил Стрельник.
Депутат добавил, что Вооруженные силы Украины читают тактику врага и действуют очень эффективно - армия России терпит большие потери на этом направлении.
"Уже даже российские пропагандисты перестали петь дифирамбы об изюмской битве, а сообщают о потерях как живой силы, так и тяжелой техники. Бои в Харьковской области очень тяжелые, но бойцы ВСУ и ТрО героически держат оборону и даже прибегают к контратакам на некоторых направлениях", - заметил Максим Стрельник.
Депутат горсовета Изюма также отметил, что российские оккупанты терпят большие потери живой силы и у них не хватает военных. Поэтому оккупанты прибегают к насильственным методам, чтобы мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях, но украинцы не идут на сотрудничество с захватчиками.
- Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал население Изюмского направления эвакуироваться, но подчеркнул, что оснований проводить эвакуацию из Харькова – нет.
- Роман Цымбалюк ранее сообщал, что на Харьковщине ВСУ нанесли значительные потери командному составу 2-й мотострелковой дивизии .
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