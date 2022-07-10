Об этом он сказал в эфире телеканала "Епресо".

"Враг пытается дать возможность своим агентам влияния распространять неправдивую информацию. В Харькове и области есть достаточное количество коллаборантов, работавших в органах власти. Надо выявлять таких агентов влияния и обезвреживать их, отстранять от средств информации", - подчеркнул Корсунов.

Боец ТрО также добавил, что враг выпускает ракеты с территории РФ, что не дает возможности дать отпор.

"Враг накапливает военную мощь на захваченных территориях Харьковщины и на границе Белгородской области, чтобы попытаться снова вернуться на позиции или штурмовать окрестности Харькова. Город продолжает готовиться к обороне, готовится выбить врага и выйти на государственную границу", - подчеркнул Корсунов.

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В ночь с 9 на 10 июля, в результате ракетных обстрелов Харькова пострадал 62-летний мужчина. Также в пгт Печенеги погибла 20-летняя девушка.

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