На Харьковщине агенты влияния РФ распространяют недействительную информацию, - боец ТрО Харьковщины Корсунов
Боец ТрО Харьковской области Юрий Корсунов сообщил, что ракетными ударами враг пытается посеять панику и недоверие к украинским властям
Об этом он сказал в эфире телеканала "Епресо".
"Враг пытается дать возможность своим агентам влияния распространять неправдивую информацию. В Харькове и области есть достаточное количество коллаборантов, работавших в органах власти. Надо выявлять таких агентов влияния и обезвреживать их, отстранять от средств информации", - подчеркнул Корсунов.
Боец ТрО также добавил, что враг выпускает ракеты с территории РФ, что не дает возможности дать отпор.
"Враг накапливает военную мощь на захваченных территориях Харьковщины и на границе Белгородской области, чтобы попытаться снова вернуться на позиции или штурмовать окрестности Харькова. Город продолжает готовиться к обороне, готовится выбить врага и выйти на государственную границу", - подчеркнул Корсунов.
- Российские оккупанты пытаются установить контроль над трассой, соединяющей Донецк и Харьков
- В ночь с 9 на 10 июля, в результате ракетных обстрелов Харькова пострадал 62-летний мужчина. Также в пгт Печенеги погибла 20-летняя девушка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное