На Харьковщине 7 подростков получили осколочные ранения из-за детонации мины "Лепесток"

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Инцидент произошел около 20:00 в Изюме. 3 парня и 4 девушки в возрасте 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "Лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

Все дети получили осколочные ранения. Сейчас их состояние удовлетворительное, однако пятеро из них были госпитализированы в изюмскую больницу, угрозы их жизни нет.

"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистам ГСЧС или полиции", - пишет Синегубов.