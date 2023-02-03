На Харьковщине 7 подростков получили осколочные ранения из-за детонации мины "Лепесток"
Вечером 3 февраля 7 подростков пострадали в результате детонации мины "Лепесток" на Харьковщине
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Инцидент произошел около 20:00 в Изюме. 3 парня и 4 девушки в возрасте 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "Лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.
Все дети получили осколочные ранения. Сейчас их состояние удовлетворительное, однако пятеро из них были госпитализированы в изюмскую больницу, угрозы их жизни нет.
"В очередной раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистам ГСЧС или полиции", - пишет Синегубов.
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