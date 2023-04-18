На Харьковщине 18-летняя девушка ранена в результате российского обстрела

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

В ночь на 18 апреля с территории России враг запустил авиаснаряд. Сообщается, что он свалился в селе Липцы Харьковского района.

В результате попадания российского выстрела разрушено хозяйственное здание и три повреждены.

Также сегодня около 09:00 рашисты били по селу Петропавловка Купянского района.

Ранение получила 18-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу.

"При процессуальном руководстве Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнули в ведомстве.