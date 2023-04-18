На Харьковщине 18-летняя девушка ранена в результате российского обстрела
Утром 18 апреля российские войска обстреляли село Петропавловка в Харьковском районе. В результате попадания вражеского снаряда пострадала девушка
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
В ночь на 18 апреля с территории России враг запустил авиаснаряд. Сообщается, что он свалился в селе Липцы Харьковского района.
В результате попадания российского выстрела разрушено хозяйственное здание и три повреждены.
Также сегодня около 09:00 рашисты били по селу Петропавловка Купянского района.
Ранение получила 18-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу.
"При процессуальном руководстве Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнули в ведомстве.
- 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар .
- 17 апреля стало известно, что в двух населенных пунктах Дергачевского общества Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию .
- В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.
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