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На Харьковщине 18-летняя девушка ранена в результате российского обстрела

18 апреля, 2023 вторник
16:37
Война с Россией

Утром 18 апреля российские войска обстреляли село Петропавловка в Харьковском районе. В результате попадания вражеского снаряда пострадала девушка

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

В ночь на 18 апреля с территории России враг запустил авиаснаряд. Сообщается, что он свалился в селе Липцы Харьковского района.

В результате попадания российского выстрела разрушено хозяйственное здание и три повреждены.

Также сегодня около 09:00 рашисты били по селу Петропавловка Купянского района.

Ранение получила 18-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу.

"При процессуальном руководстве Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнули в ведомстве.

  • 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар .
  • 17 апреля стало известно, что в двух населенных пунктах Дергачевского общества Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию .
  • В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.
Криминал
Россия
Харковщина
воєнні злочини Росії
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