Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел ночью в поселке Панютино Лозовского района. Сообщается, что 13-летний молодой человек пострадал от взрыва неизвестного боеприпаса. Его тип устанавливают.

В результате взрыва подростку оторвало пальцы левой руки, его госпитализировали в больницу.

"На освобожденных территориях Украины сейчас находится немалое количество боеприпасов. Взрывоопасные предметы можно встретить где угодно. Поэтому необходимо быть крайне осторожными и особо обращать внимание на обучение детей правилам минной безопасности", - подчеркнули спасатели.