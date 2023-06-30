На Харьковщине 13-летнему мальчику оторвало пальцы руки из-за взрыва боеприпаса
В поселке Харьковской области в пятницу, 30 июня, 13-летний подросток пострадал от взрыва неизвестного боеприпаса, его госпитализировали с оторванными пальцами руки
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Несчастный случай произошел ночью в поселке Панютино Лозовского района. Сообщается, что 13-летний молодой человек пострадал от взрыва неизвестного боеприпаса. Его тип устанавливают.
В результате взрыва подростку оторвало пальцы левой руки, его госпитализировали в больницу.
"На освобожденных территориях Украины сейчас находится немалое количество боеприпасов. Взрывоопасные предметы можно встретить где угодно. Поэтому необходимо быть крайне осторожными и особо обращать внимание на обучение детей правилам минной безопасности", - подчеркнули спасатели.
- 26 июня в городе неподалеку от Харькова от взрыва предмета, похожего на патрон, пострадал 7-летний мальчик. Его госпитализировали с многочисленными травмами.
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