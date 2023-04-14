На Харьковине на вражеских минах подрвались женщина и монтер, который чинил электроснабжение
В Харьковской области 14 апреля на российских минах подорвались два человека, в том числе монтер, восстанавливавший электроснабжение
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В области остается высокой минная опасность. В с. Чернещина Изюмского района сегодня подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер, восстанавливавший электроснабжение", - рассказал он.
"Кроме того, в Изюме получили ранения 29-летняя женщина, подорвавшаяся в собственном дворе", - добавил Синегубов.
По его словам, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
- 12 апреля в Херсонской области на мине подорвалось авто.
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