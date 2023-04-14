Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В области остается высокой минная опасность. В с. Чернещина Изюмского района сегодня подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер, восстанавливавший электроснабжение", - рассказал он.

"Кроме того, в Изюме получили ранения 29-летняя женщина, подорвавшаяся в собственном дворе", - добавил Синегубов.

По его словам, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.