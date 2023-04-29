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На Керченском полуострове ФСБ проверяет телефоны и паспорта, - Генштаб

29 апреля, 2023 суббота
19:20
Война с Россией Русские военные

Российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова АР Крым

Об этом сообщил в facebook Генштаб ВСУ.

"Так, с 26 апреля, оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в том числе проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях. В частности установлено, что основными факторами, влияющими на это, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих ВС РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

В течение суток противник нанес 29 авиационных ударов и совершил около 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены более 40 атак противника. Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины мужественно держат оборону.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Северское и Слобожанское направления: противник в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Галагановка и Леоновка; совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Заречье Черниговской области; Украинское, Середина-Буда Сумской области, а также Червоная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора, Нестерное в Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Лиманское направление: артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

Бахмутское направление: в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дылеевка, Пивничное, Торецк, Шумы, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Водяное и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление: вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление: в течение текущих суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: в течение суток россияне произвели обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Ивановка, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны сбили два вражеских БПЛА типа "Shahed-136/131", один БПЛА типа "Орлан-10" и один БПЛА неустановленного типа

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БПЛА типа "Shahed-136/131", один разведывательный БПЛА типа "Орлан-102" и еще один БПЛА неустановленного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника", - говорится в сообщении.

  • 29 апреля сообщалось, что владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объяснил, почему украинцы побеждают россиян на поле боя.
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