"На каждый российский танк у Украины будет 10 противотанковых систем": Блинкен пообещал продолжить поставки оружия Киеву

Об этом он заявил в интервью CNN .



"Эти изображения невозможно не воспринимать как удар под дых. С начала агрессии мы открыто заявили, что считаем, что российские войска совершили военные преступления, и мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, чтобы предоставить информацию соответствующим инструкциям и организациям, которые соберут это все вместе. За это должна быть ответственность", - сказал Блинкен.



Отвечая в воскресенье на вопрос, являются ли совершенные российскими войсками преступления геноцидом, Блинкен сказал, что США будут тщательно проверять и документировать все данные, чтобы точно оценить, что произошло в Украине, кто несет за это ответственность и к чему это приводит.



"Я думаю, что самое важное, что мы не можем стать безразличными к этому, мы не можем это нормализовать. Это реальность, которая происходит каждый день, пока продолжается жестокость России по отношению к Украине. Поэтому этому нужно положить конец", - подчеркнул Блинкен.



Госсекретарь заверил, что США и страны НАТО помогают получить Украине необходимое оружие. По его словам, в скором времени в Украине будет 10 систем противотанкового оружия на каждый российский танк, находящийся на украинской территории.



"В целом мы пытаемся сделать так, чтобы у украинцев были необходимые системы, которые они могли бы использовать, и они смогут применить их сразу", - сказал Блинкен.



Госсекретарь подчеркнул, что США и партнеры стремятся сделать все возможное, чтобы в будущем у Украины были средства для защиты и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Гаагского суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования фото зверств кафиров в Буче.