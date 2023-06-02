Об этом в эфире Эспрессо заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Среди тех стран, которые вошли в "коалицию истребителей", не все являются операторами F-16 - они будут только проводить обучение. Количество анонсированных для передачи самолетов не такое, какое бы нам хотелось. Вместе с тем, никто не исключает, что будут дополнительные переговоры по увеличению количества или страны, которые не эксплуатируют F-16, будут обучать наших пилотов на другие типы техники. Например, если мы говорим о Франции - условные Rafale или Mirage могут передаваться", - сказал он.

Эксперт добавил, что подготовка пилотов – это сложный, длительный и дорогостоящий процесс.

"Если речь идет о двух-трех эскадрильях (до 40 самолетов), необходимо иметь по два-три пилота на каждый самолет. Желательно чуть больше, хотя бы четыре. Это 100-120 пилотов, которые могли бы посменно работать. Большое количество стран необходимо для того, чтобы параллельно готовить пилотов, чтобы загрузить 30-40 самолетов постоянной работой", - подытожил Долинце.