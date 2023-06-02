На каждый истребитель F-16 нужно по два-четыре пилота, - авиаэксперт Долинце
Большое количество стран в "коалиции истребителей" необходимо для того, чтобы параллельно готовить пилотов для загрузки 30-40 самолетов постоянной работой
Об этом в эфире Эспрессо заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.
"Среди тех стран, которые вошли в "коалицию истребителей", не все являются операторами F-16 - они будут только проводить обучение. Количество анонсированных для передачи самолетов не такое, какое бы нам хотелось. Вместе с тем, никто не исключает, что будут дополнительные переговоры по увеличению количества или страны, которые не эксплуатируют F-16, будут обучать наших пилотов на другие типы техники. Например, если мы говорим о Франции - условные Rafale или Mirage могут передаваться", - сказал он.
Эксперт добавил, что подготовка пилотов – это сложный, длительный и дорогостоящий процесс.
"Если речь идет о двух-трех эскадрильях (до 40 самолетов), необходимо иметь по два-три пилота на каждый самолет. Желательно чуть больше, хотя бы четыре. Это 100-120 пилотов, которые могли бы посменно работать. Большое количество стран необходимо для того, чтобы параллельно готовить пилотов, чтобы загрузить 30-40 самолетов постоянной работой", - подытожил Долинце.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.
- На встрече в "Рамштайне" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны.
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