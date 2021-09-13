"На карту поставлены жизни людей": Госдеп США предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

Об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте Амос Гокстейн, передает Укринформ.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы", - сказал он.

Гокстейн добавил, что Европа начинает холодный сезон с низкими запасами газа и с угрозой сокращения поставок.

Он подчеркнул, что США обеспокоены относительно зависимости Европы от России в сфере энергетики.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - подытожил представитель Госдепа.