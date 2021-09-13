"На карту поставлены жизни людей": Госдеп США предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой
В Государственном департаменте США заявили, что Европе грозит нехватка газа зимой
Об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте Амос Гокстейн, передает Укринформ.
"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы", - сказал он.
Гокстейн добавил, что Европа начинает холодный сезон с низкими запасами газа и с угрозой сокращения поставок.
Он подчеркнул, что США обеспокоены относительно зависимости Европы от России в сфере энергетики.
"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - подытожил представитель Госдепа.
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