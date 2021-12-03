"На карту поставлены нацбезопасность США и стран НАТО": Пентагон "серьезно обеспокоен" военной активностью РФ вблизи Украины

Об этом Марк Милли сообщил во время перелета из Сеула в Вашингтон, передает Reuters.



Генерал отметил важность суверенитета Украины для НАТО.



"Здесь на карту поставлены значительные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и стран-членов НАТО, если Россия совершила явный акт агрессивных военных действий в отношении национального государства, независимого с 1991 года", - заявил Милли.



По словам генерала, США продолжают следить за активностью российских войск вблизи Украины, которые вызывают "серьезную обеспокоенность" на фоне все более резкой риторики РФ.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет содействовать военным возможностям Украины и готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкциями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.

2 декабря Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях" в случае вторжения РФ в Украину.

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