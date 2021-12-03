"На карту поставлены нацбезопасность США и стран НАТО": Пентагон "серьезно обеспокоен" военной активностью РФ вблизи Украины
Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил о серьезной обеспокоенности скоплениями российских войск у границы Украины
Об этом Марк Милли сообщил во время перелета из Сеула в Вашингтон, передает Reuters.
Генерал отметил важность суверенитета Украины для НАТО.
"Здесь на карту поставлены значительные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и стран-членов НАТО, если Россия совершила явный акт агрессивных военных действий в отношении национального государства, независимого с 1991 года", - заявил Милли.
По словам генерала, США продолжают следить за активностью российских войск вблизи Украины, которые вызывают "серьезную обеспокоенность" на фоне все более резкой риторики РФ.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс будет содействовать военным возможностям Украины и готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкциями.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.
- 2 декабря Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях" в случае вторжения РФ в Украину.
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