На карте Северодонецкого района растет число горячих точек, - глава военной администрации

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



Ситуация ухудшается с каждым днем. На карте района становится все больше горячих точек. Интенсивность обстрелов увеличивается, без света остались Северодонецк и Лисичанск. Фактически вся Луганщина страдает от отсутствия коммунальных услуг. Сегодня удалось вывезти людей только из Лисичанска. Нет явного продвижения вражеских сил, наши ребята удерживают позицию", - заметил Власенко.



Также глава военной администрации Северодонецкого района добавил, что из городов Попасная и Рубежное невозможно эвакуировать людей.



"Попасная и Рубежное фактически заблокированы на эвакуацию, невозможно доставить гуманитарную помощь. Желающие есть, но их нельзя вывезти. Там осталось примерно от 15% до 20%, это где-то 40-50 тыс. жителей", - пояснил Власенко.



За сутки 2 мая российские оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты Луганщины. Больше всего пострадали Северодонецк, Рубежное, Попасная и Горная громада.

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