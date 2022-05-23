Об этом сообщила Свободная Европа.

Карнавал является частью недели праздников в Габрово. В нем приняли участие ценарысты, режиссеры, портные и другие работники культуры, сделавшие более 60 разнообразных карнавальных картин. Основное внимание было уделено болгарским и мировым политикам.

Российский президент Владимир Путин был изображен в смирительной рубашке и готовым нажать на кнопку запуска ядерных ракет. Фигура имеет прическу и усы Адольфа Гитлера, а на носу у нее "сидит" желто-голубая бабочка.

Лидера партии "Возрождение" Костадина Костадинова показали с обнаженными ягодицами и наклоненным перед медведем с российским флагом. Экс-премьер Бойко Борисов был на одной платформе с депутатом Деляном Пеевским.

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