На карнавале в Болгарии Путина показали в смирительной рубашке и с ядерными ракетами
На карнавале в Болгарии президента РФ Владимира Путина изобразили в смирительной рубашке с ядерными ракетами и усами Адольфа Гитлера
Об этом сообщила Свободная Европа.
Карнавал является частью недели праздников в Габрово. В нем приняли участие ценарысты, режиссеры, портные и другие работники культуры, сделавшие более 60 разнообразных карнавальных картин. Основное внимание было уделено болгарским и мировым политикам.
Российский президент Владимир Путин был изображен в смирительной рубашке и готовым нажать на кнопку запуска ядерных ракет. Фигура имеет прическу и усы Адольфа Гитлера, а на носу у нее "сидит" желто-голубая бабочка.
Лидера партии "Возрождение" Костадина Костадинова показали с обнаженными ягодицами и наклоненным перед медведем с российским флагом. Экс-премьер Бойко Борисов был на одной платформе с депутатом Деляном Пеевским.
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