На Канарах началось извержение вулкана, который "спал" полвека
На испанском острове Пальма в Атлантическом океане началось извержение вулкана, который "спал" с 1971 года
Об этом сообщает Reuters .
Извержение вулкана, расположенного в Канарском архипелаге на хребте Кумбре-Велья, началось 19 сентября.
Новое извержение вулкана, который "спал" с 1971 года, произошло после роста сейсмической активности. Перед извержением произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла.
На видеозаписях с места природной катастрофы можно увидеть лаву, пепел и камни, которые вулкан выбрасывает в воздух. Один поток лавы спускался по склону к ближайшим домам.
Эвакуация жителей окружающих сел началась незадолго до извержения, в целом из этого района должны эвакуировать около 1 тыс. человек.
- В апреле на Карибских островах из-за извержения вулкана были эвакуированы 16 тыс. Человек .
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