Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на депутата госдумы РФ Виктора Водолацкого. Чиновник выполняет задачи Москвы по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единой России" и с начала полномасштабного вторжения публично поддержал российских захватчиков.

После 24 февраля прошлого года он незаконно пересек государственную границу и проинспектировал деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.

Отмечается, что во время поездки организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу.

Водолацкий также посетил места базирования окупантов на восточном фронте. Там он снялся в пропагандистском видео, где отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны.

"Кроме того, российский депутат регулярно организует "добровольный" сбор материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. Вместе с тем Водолицкий назначен Москвой куратором так называемых гуманитарных центров единой России в захваченных районах Луганщины", - отмечается. в посте.

Добавляется также, что главное предназначение этих вражеских ячеек – распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям гумпомощи из России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили депутату госдумы РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, с использованием средств массовой информации).

Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.