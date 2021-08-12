На Камчатке разбился вертолет с 16 людьми на борту
12 августа на Камчатке советский вертолет Ми-8 с 3 членами экипажа и 13 туристами упал в глубоководное озеро
Об этом розповдае русская служба ВВС .
Вертолет упал в Курильское озеро и затонул на глубине около 100 метров, сообщили спасатели.
Выжили восемь человек, пятеро из них направили в краевую больницу Петропавловска-Камчатского, другие остались в близлежащем поселке.
На месте работают спасатели и водолазы. В МЧС России сообщили, что у водолазов с собой снаряжение для работы только на глубине до 20 метров.
Вертолет принадлежал компании "Витязь-Аэро". Ее основателем и совладельцем является арестован по обвинению в убийстве камчатский депутат Игорь Редькин.
Вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Дмитрий Черных.
Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, вертолета было почти 40 лет.
Сертификат летной годности вертолета заканчивается менее чем через год - 16 июня 2022 года.
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