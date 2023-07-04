На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31
Российский военный самолет МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета на Камчатке над акваторией Авачинского залива, экипаж ищут
Об этом сообщают в минобороны РФ.
Авария произошла над акваторией Авачинского залива. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
На место выехали спасательные службы. Ведутся поиски экипажа.
Информацию подтвердили в Тихоокеанском флоте РФ.
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