На Камчатке началось масштабное извержение вулкана Шивелуч: под угрозой международные полеты
На Камчатке в РФ произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту более 10 километров, представляющий повышенную угрозу для международных полетов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что большое облако пепла дрейфует к западу на высоте до 15 километров. Местные власти вскоре после извержения закрыли школы и приказали жителям близлежащих деревень оставаться дома. В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.
Облако пепла также может представлять повышенную угрозу для международных полетов.
Шивелуч, один из самых крупных и активных вулканов Камчатки, за последние 10 тысяч лет пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.
- Напомним, 4 декабря Семеру, самый крупный вулкан в Индонезии, выпустил в воздух столб пепла высотой 1,5 км. Несколько сотен человек были эвакуированы.
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