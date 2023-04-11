Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что большое облако пепла дрейфует к западу на высоте до 15 километров. Местные власти вскоре после извержения закрыли школы и приказали жителям близлежащих деревень оставаться дома. В связи с плохой видимостью и сильными осадками пепла перекрыто более 250 км дорог, все рейсовые автобусы в районе извержения отменены.

Облако пепла также может представлять повышенную угрозу для международных полетов.

Шивелуч, один из самых крупных и активных вулканов Камчатки, за последние 10 тысяч лет пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.