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Главная война с Россией На Каховской ГЭС нет столько взрывчатки, чтобы взорвать станцию, - украинская разведка

На Каховской ГЭС нет столько взрывчатки, чтобы взорвать станцию, - украинская разведка

26 октября, 2022 среда
17:31
война с Россией На фото Каховская ГЭС

В ГУР заявили, что пока нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую ГЭС из-за недостаточного количества взрывчатки, впрочем от РФ можно ожидать любых провокаций

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя пресс-службы Главного разведывательного управления МОУ Андрея Юсова.

"Потенциально, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, неадекватным правительством, есть любые угрозы. То есть это государство, пренебрегающее гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации", - заявил Юсов.

Он также отметил, что пока нет оснований полагать, что РФ совершит подрыв Каховской ГЭС.

"Что касается Каховской ГЭС, сегодня... не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв", - считает Юсов.

Говоря о возможности применения Россией ядерного оружия, представитель разведки отметил, что "Путин будет бряцать им максимально громко, чтобы его услышали, на него обратили внимание".

"Но если представить себе, что Путин решится применить ядерное оружие, то это собственно последний козырь, который он использует. Вопрос - что дальше", - заявил Юсов, добавив, что это маловероятный сценарий и в случае его реализации это приблизит конец России.

  • Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС.

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оккупированные территории
ГУР
Каховка
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