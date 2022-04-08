На Каховском водохранилище оккупанты расстреляли лодку с мирными людьми, которые пытались убежать из Херсона

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Вилкул.



"Примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища у базы отдыха "Свитанок" в Марянском Криворожского района расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей из оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега", - написал Вилкул.



В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. 13-летний ребенок скончался чуть позже. Семь человек в больнице, а двое пропали без вести.



"Это был седьмой рейс этой лодки. Отбросы! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто из-за того, что они хотели выжить. И это – военное преступление! И это – Гаагский трибунал", - завершил отчет Александр Вилкул. .





Напомним, 7 апреля депутат облсовета Сергей Хлань сообщил , что в Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА, депутата от "ЕС" Салтыкова.

7 апреля в одном из сел Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку.

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