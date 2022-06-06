На Изюмском направлении захватчики возобновили наступление. Уничтожено 10 единиц вражеской техники, - боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Андрийко
Боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" (Легион Свободы) Руслан Андрийко рассказал, что на Харьковщине враг возобновил наступательные действия. Атака длилась два дня
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг возобновил наступательные действия путем организации и проведения танковых атак. Эти атаки проводились достаточно оставшейся еще профессиональной частью российской армии. Это Кантемировская дивизия, первый танковый полк. Атака продолжалась два дня. Наши бойцы продемонстрировали огромный героизм. Было уничтожено десять единиц вражеской техники - пять танков, четыре БМП и грузовик", - подчеркнул Андрийко.
Также боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" добавил, что ВСУ успешно сдерживают наступательные действия противника.
"Бой был уровня голливудских фильмов. У нас после боя без потерь. У кацапов потери техники и личного состава. ВСУ и батальон "Карпатская Сечь" успешно сдерживают врага. Орки призывают контрактников и бомжей из "ЛДНР". Россия имеет огромный запас оружия. Война затянется надолго , к этому мы должны быть готовы", - подчеркнул Андрийко.
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