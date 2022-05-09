На Изюмском направлении ВСУ уничтожили базу вражеской техники, - боец "Легиона Свободы"

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Изюмском направлении произошло наступление кафиров. В результате этого наступления было уничтожено и сожжено несколько единиц вражеской техники, среди которых один танк и много живой силы противника. Один "ордынец" был взят в плен, он дал важные свидетельства о расположении позиций врага. Также силами ВСУ была сожжена и уничтожена база с автомобилями, бензовозами и бронетехникой на который находилось около 50 единиц. Эта база была полностью уничтожена", - отметил Андрийко.

Также боец добавил, что на Изюмском направлении враг продолжает обстреливать мирный город Барвенково. В результате обстрелов залпами "Градов" и кассетными бомбами были изуродованы автомобили, снаряды попали в жилой дом.

"Бойцы "Легиона Свободы" продолжают нести службу по обороне страны в разных подразделениях ВСУ, ТРО. Я уверен, что вскоре у нас будет свой День победы над Россией, который объединит всех украинцев в единую мощную нацию", - подчеркнул Андрийко.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал жителей не ходить в мемориал Славы 9 мая из-за того, что россияне могут планировать провокации в этот день.

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