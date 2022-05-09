На Изюмском направлении ВСУ уничтожили базу вражеской техники, - боец "Легиона Свободы"
Боец "Легиона Свободы" Руслан Андрейко рассказал, что силами ВСУ была сожжена и уничтожена база военной техники врага с автомобилями, бензовозами и бронетехникой, общим количеством около 50 единиц
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо"
"На Изюмском направлении произошло наступление кафиров. В результате этого наступления было уничтожено и сожжено несколько единиц вражеской техники, среди которых один танк и много живой силы противника. Один "ордынец" был взят в плен, он дал важные свидетельства о расположении позиций врага. Также силами ВСУ была сожжена и уничтожена база с автомобилями, бензовозами и бронетехникой на который находилось около 50 единиц. Эта база была полностью уничтожена", - отметил Андрийко.
Также боец добавил, что на Изюмском направлении враг продолжает обстреливать мирный город Барвенково. В результате обстрелов залпами "Градов" и кассетными бомбами были изуродованы автомобили, снаряды попали в жилой дом.
"Бойцы "Легиона Свободы" продолжают нести службу по обороне страны в разных подразделениях ВСУ, ТРО. Я уверен, что вскоре у нас будет свой День победы над Россией, который объединит всех украинцев в единую мощную нацию", - подчеркнул Андрийко.
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