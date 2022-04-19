На Изюмском направлении враг применил снаряды с химическим веществом, - Корсунов

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV.



“Прошла информация по определенным источникам, о том, что на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Но для неприятеля нет никаких ограничений. Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия. Были рвотные рефлексы, даже кровью, кто-то был в головокружении, кто получил ожоги лица”, - сообщил Корсунов.



Также боец добавил, что для рашистов нет никаких ограничений, они избивают по людям, избивают по памятникам, избивают по историческим зданиям.



“Ситуация в Харькове сложная, всю ночь были обстрелы не только домов, не только площадок, а даже под обстрелы попала церковь, поэтому для рашистов нет никаких ограничений, они бьют по людям, бьют по памятникам, бьют по историческим зданиям. У них одна цель уничтожить и принести людям страдания, вот чем они занимаются. Но Харьков стоит, Харьков обороняется, Харьков и Харьковщина все делает, чтобы выгнать врага”, - заметил Корсунов.



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